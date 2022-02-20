Грузинский сценарий в Украине. Что может быть дальше?

Все, что происходит сейчас на фронте украинско-российской войны, тождественно грузинскому сценарию 2008 года. Россияне могут попытаться повторить эту схему, которую они считают удачной для себя. Это позволяет нам осторожно предсказывать следующие их действия.

Конечно, на каждом этапе Россия может внести те или иные коррективы, но выглядит так, что повторение Грузии для Кремля пока остается самым логичным.

Как выглядит этот сценарий?

Первые несколько дней – совокупность массированных ударов по украинским позициям на Донбассе и безумной лжи в медиа.

Первое – чтобы спровоцировать украинцев на ответ, второе – чтобы симулировать его, если его не будет. В Грузии этот этап начался 5 августа 2008 и завершился 8 августа.

Нет принципиального значения, как отреагирует украинская сторона.

Если поднимет беспилотники Baykar и уничтожит артиллерийские установки, ведущие огонь с застройки, россияне это сфотографируют и скажут, что украинская армия начала геноцид народа Донбасса.

Если же ответа не будет, – россияне сами сделают нечто подобное.

Вариантов множество: обстрел жилой застройки оккупированных территорий, теракт в жилой зоне или на горловском заводе Стирол, в конце концов, атака на автобусы с эвакуируемыми гражданами.

Ответные провокации уже идут.

Да, они носят комический характер: взорвали машину местного пособника оккупантов (все поверили, что высший милицейский чин ездит на старом бобике), обстреляли Ростовскую область одной ракетой "Града", и тому подобное.

Параллельно главарь подконтрольной Кремлю террористической организации ДНР Денис Пушилин публикует постановочное видео эвакуации, согласно метаданным, снятое за два дня до ее официального начала.

То есть мы уже на этом этапе, и у нас он начался примерно в пятницу, 18 февраля.

Второй этап после провокации – провозглашение "геноцида народа Донбасса" и спасения его от украинской хунты российскими миротворцами.

Третий этап – военная операция против украинских сил на Донбассе с параллельным политическим шантажом как украинских, так и западных элит.

Затем развилка.

Если политический шантаж удастся, — навязывание "автономии Донбасса", выполнение Минских соглашений в российской трактовке (или худшей версии таких же условий), саботаж украинских евроатлантических стремлений.

Если нет – провозглашение независимости "республик" в пределах тех территорий, которые по состоянию на конец столкновения будут под их контролем. Вероятность аннексии мала – нет практического смысла, эти территории находятся в плачевном состоянии перманентной гуманитарной катастрофы.

Хорошие новости: в этот раз им будет противодействовать не маленькая Грузия и растерянный Запад, а большая Украина и более консолидированный цивилизованный мир.

Вооруженные Силы Украины способны дать более мощный отпор, чем отважная, но небольшая грузинская армия. Даже чисто технически наступление на значительно большей территории и в гораздо хуже климатических условиях будет затруднено.

Вместе с тем можем ожидать серьезной помощи союзников. От того, насколько серьезной она будет, будет сильно зависеть развитие конфликта. Но в любом случае, Запад не будет застигнут врасплох, как в 2008 году.

А дальше – уже кто окажется сильнее, выносливее и смелее.