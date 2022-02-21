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Украина
20 февраля 22, 19:13
На Донбассе 1,5 тысячи нарушений за день - ОБСЕ
ООС
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В Донецкой области зафиксировали более 590 нарушений режима прекращения огня, а в Луганской области - почти тысячу.

ОБСЕ 18 февраля зафиксировала более 1500 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сказано в отчете СММ ОБСЕ в воскресенье, 20 февраля.

В частности, в Донецкой области СММ зафиксировала 591 нарушение режима прекращения огня, в том числе 553 взрыва. А в Луганской области Миссия зафиксировала 975 нарушений режима прекращения огня, в том числе 860 взрывов.

Кроме того, СММ ОБСЕ подтвердила сообщения о жертве среди гражданского населения в подконтрольной Украине Марьинке Донецкой области.

"СММ продолжала наблюдать за участками разведения в районе Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Зафиксированы нарушения режима прекращения огня (включая взрывы) вблизи участков разведения в районе Станицы Луганской и Золотого", - сказано в отчете.

Накануне на Донбассе за сутки зафиксировали 136 обстрелов, у ВСУ потери. Противник 116 раз применил оружие, запрещенное Минскими соглашениями. ВСУ адекватно реагируют, отметили в штабе.

Также в зоне ООС с начала суток 20 обстрелов, ранен боец. Противник вел огонь из артиллерии калибра 122 и 152 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия.
Korrespondent
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