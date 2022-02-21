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Украина
20 февраля 22, 19:20
Видео обстрела американских журналистов на Донбассе
оос
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Журналист канала FOX News сопровождал Дениса Монастырского к линии соприкосновения на Донбасс, когда сепаратисты начали артобстрел.
Журналист канала FOX News сопровождал Дениса Монастырского к линии соприкосновения на Донбасс, когда сепаратисты начали артобстрел.

Появилось новое видео обстрела журналистов и депутатов на линии соприкосновения на Донбассе. Видео сняли корреспонденты американского телеканала FOX News, его опубликовали в воскресенье, 20 февраля.

Журналисты сопровождали делегацию из нардепов и главы МВД Украины Дениса Монастырского, когда сепаратисты открыли огонь из артиллерии.


Напомним, депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел на Донбассе и были эвакуированы в укрытие. Позже появилось видео обстрела депутатов и журналистов. 

Глава МВД группа народных депутатов и 25 иностранных журналистов подпали под минометный обстрел на позиции 30 Бригады.
Korrespondent
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