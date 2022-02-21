Видео обстрела американских журналистов на Донбассе

Появилось новое видео обстрела журналистов и депутатов на линии соприкосновения на Донбассе. Видео сняли корреспонденты американского телеканала FOX News, его опубликовали в воскресенье, 20 февраля.

Журналисты сопровождали делегацию из нардепов и главы МВД Украины Дениса Монастырского, когда сепаратисты открыли огонь из артиллерии.





Напомним, депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел на Донбассе и были эвакуированы в укрытие. Позже появилось видео обстрела депутатов и журналистов.





Глава МВД группа народных депутатов и 25 иностранных журналистов подпали под минометный обстрел на позиции 30 Бригады.

