В ОРДЛО идет принудительная мобилизация – Денисова

Оккупационные власти в отдельных районах Донецкой области принудительно мобилизуют граждан под предлогом "призыва на войну с Украиной". Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook в воскресенье, 20 февраля.

"Мне стало известно, что мужчин из села Стыла на временно оккупированной территории Донецкой области, где проживают этнические греки, принудительно вывозят из домов под предлогом "призыва" на войну с Украиной", – написала она.





По даннм Денисовой, в связи с этим жители села обратились за помощью и в целях огласки к послу Греции в Украине.





"Уже известно о вывозе в неизвестном направлении Андрея Водолазкина, отца троих детей, младшему из которых пять лет. Еще один мужчина скрывается от оккупационных войск, опасаясь за свою жизнь", – подчеркнула омбудсмен.





Она добавила, что жителям ОРДЛО приходят СМС о необходимости прибыть в военкоматы, а за уклонение угрожают уголовной ответственностью. При этом принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом.





"В частности, статьей 51 Конвенция о защите гражданского населения во время войны запрещается оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, то есть тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которых они не являются, служить в его вооруженных или вспомогательных силах", – отметила омбудсмен.





Как известно, 19 февраля главари "ДНР" и "ЛНР" объявили всеобщую мобилизацию. Всех мужчин в возрасте от 18 до 55 лет обязали прибыть в военкоматы.





При этом в Украине в очередной раз заверили, что ВСУ не готовят наступление на так называемые "республики".