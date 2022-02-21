Сепаратисты обстреляли Новогнатовку: повреждены 14 домов

Сепаратисты обстреляли поселок Новогнатовка в Донецкой области - повреждены 14 домов мирных жителей, два из которых не подлежат восстановлению. Об этом заявил глава гуманитарной миссии Пролисок Евгений Каплин в воскресенье, 20 февраля.

Также обломками поврежден один гражданский автомобиль, линии электропередач, газопровод и трансформатор. Теперь жители поселка остались без электроэнергии и газа.





"В этой связи температура в домах падает, люди не могут приготовить еду. Осколками поврежден фасад, труба от дымохода и кровля фельдшерского пункта. Около двадцати человек, включая детей, провели ночь в необорудованном бомбоубежище, расположенном в подвале Новогнатовской школы", - добавил Каплин.

По его словам, это второй массированный обстрел Новогнатовки из минометов и артиллерии за последние двое суток. Прошлой ночью при обстреле пострадали 19 домохозяйств, а в здании школы взрывной волной выбило стекла.