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Новости
Украина
20 февраля 22, 23:20
Сепаратисты обстреляли Новогнатовку: повреждены 14 домов
Новогнатовка
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Два дома мирных жителей теперь не подлежат восстановлению. Обломками поврежден гражданский автомобиль, линии электропередач, газопровод и трансформатор.

Сепаратисты обстреляли поселок Новогнатовка в Донецкой области - повреждены 14 домов мирных жителей, два из которых не подлежат восстановлению. Об этом заявил глава гуманитарной миссии Пролисок Евгений Каплин в воскресенье, 20 февраля.

Также обломками поврежден один гражданский автомобиль, линии электропередач, газопровод и трансформатор. Теперь жители поселка остались без электроэнергии и газа.


"В этой связи температура в домах падает, люди не могут приготовить еду. Осколками поврежден фасад, труба от дымохода и кровля фельдшерского пункта. Около двадцати человек, включая детей, провели ночь в необорудованном бомбоубежище, расположенном в подвале Новогнатовской школы", - добавил Каплин.

По его словам, это второй массированный обстрел Новогнатовки из минометов и артиллерии за последние двое суток. Прошлой ночью при обстреле пострадали 19 домохозяйств, а в здании школы взрывной волной выбило стекла.
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Korrespondent
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