Мининформполитики сообщило о десяти российских фейках

В течение минувших выходных Украинский Центр по противодействию дезинформации и стратегическим коммуникациям зафиксировал десять фальшивых сообщений о ситуации на Донбассе. Об этом на брифинге в понедельник, 21 февраля, сообщил министр информационной политики Александр Ткаченко.

"Центр только в эти выходные разоблачил десять классических фейков. Мне как бывшему продюсеру было смешно смотреть на дом, который они снимали дважды, кажется. То сначала ДРГ там было, то те, кто пытались что-то взорвать, то люди, которые взорвали тот УАЗик", - рассказал Ткаченко.

По его словам, украинские власти также получили один из темников российских пропагандистов.

"Фактически они работают по темникам. Такой вариант темника попал к нам в руки (министр показал листы с тезисами – ред.), по которым и ОРДЛОвские СМИ, и СМИ российские пытаются дезинформировать наше общество, используя манипуляции и провокации. Чего только стоит вывоз украинцев в Российскую Федерацию", - отметил Ткаченко.

По его словам, информация о тысячах или десятках тысяч людей, "не совсем соответствует действительности".

При этом министр обороны Алексей Резников добавил, что несколько тысяч человек ехали в полупустых автобусах, те автобусы "курсировали туда и обратно" для картинки, а на самом деле люди никуда не ехали. Он отметил, что в Донецке включали сирены, но ночные клубы продолжали работать.

Напомним, ранее в РФ заявляли, что вывезли 61 тысячу жителей Донбасса из-за якобы обострения вооруженного конфликта.

Также сообщалось, что эвакуированные из ОРДЛО все еще в автобусах. Почти двое суток женщины с детьми и пожилые люди находились в неотапливаемых автобусах без еды и сна.