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Новости
Украина
21 февраля 22, 13:59
Кулеба предложил новый формат переговоров по миру
Кулеба
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На фоне угрозы вторжения России Кулеба предложил новый формат переговоров: пять постоянных членов Совбеза ООН, Украина, Германия и Турция

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил новый формат мирных переговоров: пять постоянных членов Совбеза ООН, Украина, Германия и Турция. Об этом он заявил в Брюсселе, передает пресс-служба МИД.

"Мы считаем, что наиболее оптимальным форматом для ведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности является проведение саммита в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция", – сказал он.

Пятью постоянными членами Совбеза ООН являются США, Великобритания, Франция, Россия и Китай.

Кулеба считает, что озвученный им формат является оптимальным и для обсуждения текущей ситуации у границ Украины.

При этом глава МИД также приветствовал возможный саммит между президентами США Джо Байденом и России Владимиром Путиным.

С конца прошлой недели оккупанты резко усилили обстрелы на Донбассе, Россия запустила волну провокаций и фейков. 18 января Байден заявил, что Путин принял решение о вторжении в Украину. В ночь с 20 на 21 февраля Байден согласился встретиться с Путиным, если не будет нового вторжения РФ в Украину. Саммит по безопасности предложил президент Франции Эмманюэль Макрон.
liga.net
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