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Украина
21 февраля 22, 14:42
Дополнительные выходные пообещали украинцам в марте
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Дополнительные выходные в марте пообещали украинцам, поскольку 8 марта приходится на вторник.
Именно поэтому понедельник 7 марта тоже будет выходным. Его отработка перенесена на следующую субботу, 12 марта.

Всего в марте будет 31 календарный день, из которых — девять выходных:

1−4 марта — рабочие дни;
5−8 марта (суббота-вторник) — выходные дни;
9−12 марта — рабочие дни;
13 марта (воскресенье) — выходной;
14−18 марта — рабочие дни;
19−20 марта (суббота-воскресенье) — выходные;
21−25 марта — рабочие дни;
26−27 марта — выходные;
28−31 марта — рабочие дни.

Как известно, в Украине предлагают отменить перенос выходных дней в связи с праздниками, а Международный день борьбы за права женщин и День труда отмечать как международные дни.

В сентябре 2021 года соответствующий проект закона «О праздниках, памятных датах и скорбных днях», разработанный Украинским институтом национальной памяти, вынесен на общественное обсуждение. Законопроект предлагает предположить, что если государственный праздник, являющийся нерабочим днем, совпадает с выходным, то выходной день не переносится.

В то же время перенос выходного дня предлагается оставить по некоторым традиционным праздникам, а именно: Рождества Христова по юлианскому календарю, Пасхи по юлианскому календарю, Дню Святой Троицы по юлианскому календарю, Рождества Христова по григорианскому календарю и Новому году.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый праздник появился в Украине — теперь профессиональный праздник будут иметь работники Органов регистрации актов гражданского состояния (РАГС).


Источник: racurs.ua
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