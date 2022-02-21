Дополнительные выходные пообещали украинцам в марте

Именно поэтому понедельник 7 марта тоже будет выходным. Его отработка перенесена на следующую субботу, 12 марта.





Всего в марте будет 31 календарный день, из которых — девять выходных:





1−4 марта — рабочие дни;

5−8 марта (суббота-вторник) — выходные дни;

9−12 марта — рабочие дни;

13 марта (воскресенье) — выходной;

14−18 марта — рабочие дни;

19−20 марта (суббота-воскресенье) — выходные;

21−25 марта — рабочие дни;

26−27 марта — выходные;

28−31 марта — рабочие дни.





Как известно, в Украине предлагают отменить перенос выходных дней в связи с праздниками, а Международный день борьбы за права женщин и День труда отмечать как международные дни.





В сентябре 2021 года соответствующий проект закона «О праздниках, памятных датах и скорбных днях», разработанный Украинским институтом национальной памяти, вынесен на общественное обсуждение. Законопроект предлагает предположить, что если государственный праздник, являющийся нерабочим днем, совпадает с выходным, то выходной день не переносится.





В то же время перенос выходного дня предлагается оставить по некоторым традиционным праздникам, а именно: Рождества Христова по юлианскому календарю, Пасхи по юлианскому календарю, Дню Святой Троицы по юлианскому календарю, Рождества Христова по григорианскому календарю и Новому году.





Напомним, ранее мы сообщали, что новый праздник появился в Украине — теперь профессиональный праздник будут иметь работники Органов регистрации актов гражданского состояния (РАГС).







