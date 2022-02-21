Полиция ограничила въезд и выезд из Счастья

Полиция ограничила дорожное движение в направлениях Петропавловка - Счастье и Счастье - Новоайдар, при это выезд из города Счастье не ограничен. Об этом сообщает пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай в понедельник, 21 февраля.

В полиции попросили граждан с пониманием отнестись к данным ограничениям.

В свою очередь глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что энергоснабжение области теперь осуществляется через ПС 500 кВ Кременская.

"В настоящее время обесточены ПС 110 кВ Райгородская, ПС 110 кВ Счастье и ряд ПС 35 кВ. Приблизительно 45 800 потребителей в населенных пунктах Щастинского района остались без электроснабжения (г. Счастье, Старый Айдар, Передильское, Геевка, Трехизбенка, Кряковка, Райгородка, Станица Луганская, Макарово, станция Кондрашевская, Валуйске, Ошево, Малинов, Зеленый Гай). Осмотр ПЛ выявил повреждения проводов (перебиты в результате обстрелов)", - написал Гайдай.

На данный момент ООО ЛЕО не может организовать аварийно-восстановительные работы, поскольку нет гарантий безопасности для бригад.

По его информации ВСУ закрыли город Счастье на въезд и выезд, так как режим тишины не наблюдается и продолжаются обстрелы со стороны сепаратистов.

Напомним, что ранее город Счастье остался без воды, тепла и света. Обстрелы, повредившие линии электропередач и теплосеть, продолжаются. Из-за них на складе ТЭС также произошел взрыв с последующим возгоранием.

Также сообщалось, что Луганская ТЭС остановлена из-за обстрелов. Сепаратисты ведут обстрелы 82 и 120 мм минометами. Повреждены все линии электропередач, ведущие из и на станцию.