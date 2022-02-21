Разоблачена схема продажи контрафактных лекарств. Фото

Полицейские во время мониторинга Интернет-ресурсов обнаружили ряд сайтов, на которых неизвестные предлагали приобрести лекарственные средства иностранного производства, не допущенные к продаже в Украине. Об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.





Полицейские установили, что продажи препаратов осуществляет группа лиц, в которую входит восемь мужчин и две женщины в возрасте от 31-го до 46-ти лет.





Они администрировали четыре сайта, на которых предлагали лекарственные препараты иностранного производства от COVID-19 и гепатита С.





Лекарства сбывало на территории всей страны, отправляя заказ по почте, а деньги получали на банковские карты. Стоимость лекарственных средств колебалась от 1 до 40 тысяч гривен за упаковку.





Полицейские совместно с работниками Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установили, что предлагаемые лекарства не зарегистрированы в Украине.





Они не прошли необходимую сертификацию, госконтроль и проверку качества и могут быть опасными для здоровья и жизни.





Полицейские провели 18 одновременных обысков на территории Киевской, Запорожской, Харьковской, Одесской и Львовской областей.





Изъято 216 упаковок и 17 флаконов препаратов иностранного производства, черновые записи и книги учета доходов с накладными, мобильные телефоны, банковские карты, деньги в национальной и иностранной валюте.





За совершение подобного уголовного правонарушения предусмотрено лишение свободы сроком до восьми лет.













































Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили группу лиц, которые распространяли в Украине фальсифицированные лекарственные средства, предназначенные для людей с онкологическими заболеваниями.