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Новости
Украина
21 февраля 22, 22:11
Зеленский провел переговоры с Макроном и Шольцем
Зеленский
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Также глава государства созвал экстренное заседания СНБО из-за результатов заседания Совбеза России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел срочные консультации с лидерами Франции и Германии Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем после заявлений на заседании Совбеза России. Об этом он вечером в понедельник, 21 февраля, написал в Twitter.

"В связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности Российской Федерации, провел срочные консультации с Эмманюэлем Макроном и Олафом Шольцем", - написал Зеленский, не уточнив детали переговоров.

Он также сообщил, что по итогам заседания Совбеза РФ созвал СНБО. Заседание начнется в 20:00.

Тем временем, российские СМИ сообщают, что Шольц и Макрон также переговорили с президентом РФ Владимиром Путиным и он заявил им, что собирается подписать указ по признанию так называемых "ЛДНР".

Отмечается, что Шольц и Макрон выразили разочарование таким развитием, но обозначили готовность к продолжению контактов.
Korrespondent
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