На Донбассе погибли двое военные, четверо ранены

Двое украинских военнослужащих погибли в результате обстрела российскими наемниками поселка городского типа Зайцево Бахмутского района Донецкой области. Об этом сообщает Нацполиция в понедельник, 21 февраля.
"Вследствие обстрела поселка Зайцево погибли двое военнослужащих, трое – ранены. Еще один воин ранен в Водяном", – говорится в сообщении.
Предварительная квалификация произошедшего по статье о террористическом акте (ст.258 УК Украины). Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Кроме того, по данным Нацполиции, в течение суток из-за обстрелов зафиксировано восемь повреждений инфраструктуры. В частности, без водоснабжения в настоящее время остаются Авдеевка с окрестными селами, Марьинка, Красногоровка и Верхнеторецкое, без энергоснабжения – Красногоровка и два населенных пункта возле Торецка.