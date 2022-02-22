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Новости
Украина
21 февраля 22, 22:14
На Донбассе погибли двое военные, четверо ранены
Донбасс
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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте, отметили в Нацполиции.

Двое украинских военнослужащих погибли в результате обстрела российскими наемниками поселка городского типа Зайцево Бахмутского района Донецкой области. Об этом сообщает Нацполиция в понедельник, 21 февраля.

"Вследствие обстрела поселка Зайцево погибли двое военнослужащих, трое – ранены. Еще один воин ранен в Водяном", – говорится в сообщении.

Предварительная квалификация произошедшего по статье о террористическом акте (ст.258 УК Украины). Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Кроме того, по данным Нацполиции, в течение суток из-за обстрелов зафиксировано восемь повреждений инфраструктуры. В частности, без водоснабжения в настоящее время остаются Авдеевка с окрестными селами, Марьинка, Красногоровка и Верхнеторецкое, без энергоснабжения – Красногоровка и два населенных пункта возле Торецка.






Ранее сегодня сообщалось, что в зоне ООС подорвался боец, еще один травмирован. Их эвакуировали в госпитали.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 80 обстрелов. Тогда был ранен один военный.
Korrespondent
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