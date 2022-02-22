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Украина
22 февраля 22, 12:05
Сепаратисты обстреляли Счастье, поврежден жилой дом
обстрел
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Спецслужбы ждут, когда в городе утихнут обстрелы, после чего они обследуют дом и эвакуируют жильцов.

Вражеские войска обстреляли Счастье Луганской области. Снаряд попал в жилой дом. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Боевики попали в жилой дом в Счастье. В течение суток обстрелы не утихают. По адресу Донецка, 20 - попадания, жертв нет", - говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что спецслужбы ждут, когда в городе утихнут обстрелы, после чего они обследуют дом и эвакуируют жильцов.

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки, 21 февраля, вражеские войска 84 раза нарушали режим тишины. Погибли двое военных, еще 12 ранены.

Ранее сообщалось, что на Донбассе под обстрел попал объект Укргаздобычи и авто гуммиссии.

 

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