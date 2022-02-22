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22 февраля 22, 12:37
Уникальная зеркальная дата 22.02.2022: что нужно делать
Зеркальная дата 22.022.2022
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Что категорически запрещено и ритуал для загадывания желаний
Зеркальные даты - это уникальные даты в календаре.

22.02.2022 состоится уникальная зеркальная дата в феврале этого года. В этом материале собрали для вас информацию том, как с пользой провести день 22.02.2022 и как правильно загадывать желания, чтобы они сбылись. 

Зеркальная дата: что это

С точки зрения эзотерики и нумерологии, зеркальная дата - это идеальный день для загадывания желаний, реализации ваших важных идей и новых начинаний, а энергетика этого дня способствует личностному развитию. 

Зеркальная дата 22.02.2022: особенности

В 2022 году будет несколько уникальных зеркальных дат. Но эксперты считают, что самая мощная из них - полностью зеркальной. Известно, что именно такое даты называют палиндромами, так как они одинаково читаются с обеих сторон Специалисты утверждают, что 22.02.2022 — последняя зеркальная дата десятилетия. 

Двойка символизирует гармонию, любовь, дружбу, дипломатию. В этот день можно налаживать отношения, восстанавливать прерванные связи и проводить время с близкими. Иногда двойка говорит про выбор, постановку оптимальных целей и задач. Вселенная в этот день будет содействовать всем вашим планам и намерениям. Но только если они будут нести добро, позитив, развитие и не нарушать границы других людей.

В нумерологии у ноля нет особой энергетики, зато двойка, повторяющаяся целых шесть раз, отвечает за гармонию и равновесие. Поэтому необходимо прислушаться к интуиции. Не стоит ждать, что именно в этот февральский день произойдет роковое событие, но следует помнить, что дата способна стать отправной точкой к кардинальным переменам.

Такой период никогда не повторится за время нашей жизнь.

Зеркальная дата 22.02.2022: что категорически запрещено делать

- освободитесь от негативных мыслей и суждений;
- не желайте никому зла;
- не злорадствуйте;
- не обсуждайте других;
- не припоминайте старые обиды;
- не ссорьтесь с окружающими и не ввязывайтесь в конфликты;
- не лениться и не прокрастинируйте;
- избегайте спонтанных покупок;
- не ругайте себя за промахи и ошибки.

Зеркальная дата 22.02.2022: что нужно делать

- загадывать желания;
- начинать новые отношения;
- строить планы на будущее;
- мириться с любимым человеком; 
- признаваться в своих чувствах;
- делать предложение руки и сердца. 

Зеркальная дата 22.022.2022: ритуал для исполнения желаний

Чтобы мечта осуществилась, продумайте ее до мелочей и выразите в лаконичной форме. 
При этом не надо использовать слова "желаю" и "хочу". 
Например, в лучшее для меня время я с удовольствием зарабатываю 50 тысяч гривен в месяц и также с удовольствием их трачу.
Затем пропишите свое желание на бумажном листе. 
До полуночи успейте спрятать от посторонних глаз листочек с желанием. 
Желание будет исполнено в ближайшее время.

И самое главное! для исполнения своей мечты, нужно предпринять какие-то шаги к ней навстречу и она, непременно, также устремится навстречу к вам.

Источник: tsn.ua
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