Высший совет правосудия прекратил работу: уволились 10 чел

Сегодня, 22 февраля, одновременно уволились по собственному желанию все 10 членов Высшего совета правосудия – государственный орган прекратил работу. Об этом сообщается на сайте ВСП.
Уточняется, что причина досрочного увольнения – действия Этического совета, который имеет полномочия для отстранения судей от работы в случае возникновения проблем с добропорядочностью.
В ВСП заявили, что действия Этического совета "не имеют конституционной основы" – нарушают принцип независимости судей, указанный в Конституции Украины.
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин утверждает, что увольнение членов ВСП – это "начало преобразования одной из ключевых государственных институций – судебной системы".
"Уже к осени обновленный ВСП начнет ее глобальную очистку", – подчеркнул он.
Шабунин добавил, что всего в госоргане теперь 16 вакантных должностей, кандидаты на которые будут проходить жесткий отбор Этического совета.
3 августа 2021-го президент Владимир Зеленский подписал законы о реформе ВСП. Он предусматривает создание Этического совета, который проверит добропорядочность действующих членов ВСП и кандидатов в Совет.