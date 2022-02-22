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Украина
22 февраля 22, 17:31
Высший совет правосудия прекратил работу: уволились 10 чел
Высший совет правосудия
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Высший совет правосудия прекратил работу: уволились сразу 10 членов Уволились все 10 членов Высшего совета правосудия. Он прекратил работу

Сегодня, 22 февраля, одновременно уволились по собственному желанию все 10 членов Высшего совета правосудия – государственный орган прекратил работу. Об этом сообщается на сайте ВСП.

Уточняется, что причина досрочного увольнения – действия Этического совета, который имеет полномочия для отстранения судей от работы в случае возникновения проблем с добропорядочностью.

В ВСП заявили, что действия Этического совета "не имеют конституционной основы" – нарушают принцип независимости судей, указанный в Конституции Украины.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин утверждает, что увольнение членов ВСП – это "начало преобразования одной из ключевых государственных институций – судебной системы".

"Уже к осени обновленный ВСП начнет ее глобальную очистку", – подчеркнул он.

Шабунин добавил, что всего в госоргане теперь 16 вакантных должностей, кандидаты на которые будут проходить жесткий отбор Этического совета.

3 августа 2021-го президент Владимир Зеленский подписал законы о реформе ВСП. Он предусматривает создание Этического совета, который проверит добропорядочность действующих членов ВСП и кандидатов в Совет.

13 сентября Совет судей не отправил своих представителей в Этический совет, хотя это был граничный срок. В итоге Этический совет был сформирован 9 ноября. 

18 февраля 2022 года ВСП заявлял, что обеспокоен одновременной проверкой его членов Этическим советом, глава Верховного суда опасается, что из-за отстранения членов ВСП может произойти коллапс работы этого органа. 
liga.net
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