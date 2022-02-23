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Украина
23 февраля 22, 09:13
Сутки в ООС: один военный погиб, шестеро ранены
оос
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За минувшие сутки со стороны вражеских войск зафиксировано 96 обстрелов, за текущие сутки - 15 обстрелов.

На Донбассе за прошедшие сутки, 22 февраля, со стороны вражеских войск зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения. Один военнослужащий погиб, шестеро получили ранения.  Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что противник совершил обстрел из танков, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, БМ-21 Град, из артиллерии калибра 122 мм, противотанковых пушек МТ-12

За текущие сутки зафиксировано 15 обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения.

Враг совершил обстрелы из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Марьинки мирный житель получил ранения.
Korrespondent
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