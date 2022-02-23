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Новости
Украина
23 февраля 22, 15:27
Минздрав опроверг информацию об эвакуации больниц из Киева
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Поддельный "приказ" МОЗ о якобы "срочной эвакуации медицинских учреждений Киева во Львов" распространяют мошенники, предупредил министр.

Мошенники распространяют якобы "приказ" главы Минздрава о проведении "срочной эвакуации медицинских учреждений Киева во Львов". Сам министр Виктор Ляшко назвал "документ" фейковым  в среду, 23 февраля.

"В настоящее время распространяется фейковый приказ Министерства здравоохранения с моей подписью об утвержденных мерах по эвакуации в лечебных заведениях города Киева и других городов. Все содержание несуществующего приказа фейковое", - написал Ляшко в Facebook, подчеркнув, что все заведения здравоохранения работают в штатном режиме.

В поддельном "указе "говорится о том, якобы госорганы власти срочно эвакуируются во Львов. И что якобы нужно проводить эвакуацию из всех медучреждений в Киеве и на Восток от него на Западную Украину. Фейковый документ разослали в правительственные организации, в местные органы власти, в частности, в КГГА.

Ранее эксперты заявили, что подбитый на Донбассе "украинский" БТР оказался российским. Иностранные эксперты по вооружению выяснили, что военная машина, которую российский телеканал выдавал за БТР украинской диверсионной группы, на самом деле - российский БТР-70М, которого даже нет на вооружении ВСУ.
Korrespondent
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