Минздрав опроверг информацию об эвакуации больниц из Киева

Мошенники распространяют якобы "приказ" главы Минздрава о проведении "срочной эвакуации медицинских учреждений Киева во Львов". Сам министр Виктор Ляшко назвал "документ" фейковым в среду, 23 февраля.

"В настоящее время распространяется фейковый приказ Министерства здравоохранения с моей подписью об утвержденных мерах по эвакуации в лечебных заведениях города Киева и других городов. Все содержание несуществующего приказа фейковое", - написал Ляшко в Facebook, подчеркнув, что все заведения здравоохранения работают в штатном режиме.

В поддельном "указе "говорится о том, якобы госорганы власти срочно эвакуируются во Львов. И что якобы нужно проводить эвакуацию из всех медучреждений в Киеве и на Восток от него на Западную Украину. Фейковый документ разослали в правительственные организации, в местные органы власти, в частности, в КГГА.

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