Запрет на выезд из Украины коснется военнообязанных

Правовой режим чрезвычайного положения осуществляется на территории всей Украины и предусматривает особый порядок въезда/выезда. Об этом сообщает член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в среду, 23 февраля.

"Это значит, что могут быть введены определенные особенности выезда. Речь о том, что военнообязанным, призывникам без согласия Центров комплектования (военнокоматов - ред.) запрещено менять место жительства. То есть за границу, соответственно, им также будет запрещен выезд", - пояснил Вениславский.

По его словам, это позволяет органам Госпогранслужбы, СБУ ограничивать въезд на территорию Украины лиц, пребывание которых будет представлять угрозу негативных последствий, для предотвращения которых и будет введен режим ЧС.

При этом ограничение движения транспорта и его осмотр, запрет массовых мероприятий, комендантский час, проверка документов у граждан и осмотр их вещей могут быть введены при необходимости, то есть если потенциальные угрозы будут превращаться в реальные.

Накануне президент Владимир Зеленский на встрече с силовиками и главами фракций Верховной Рады обсудил возможность введения чрезвычайного положения в областях, граничащих с Россией. А сегодня глава СНБО Алексей Данилов заявил, что режим ЧП будет действовать на всей территории Украины.

Также стало известно, что Верховная Рада отложила на вечер голосование по введению ЧП в Украине.