Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.50
USD
29.55
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 февраля 22, 20:09
Запрет на выезд из Украины коснется военнообязанных
Вениславский.
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Режим ЧП может предусматривать определенные особенности выезда, пояснил член комитета Рады по нацбезопасности.

Правовой режим чрезвычайного положения осуществляется на территории всей Украины и предусматривает особый порядок въезда/выезда. Об этом сообщает член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в среду, 23 февраля.

"Это значит, что могут быть введены определенные особенности выезда. Речь о том, что военнообязанным, призывникам без согласия Центров комплектования (военнокоматов - ред.) запрещено менять место жительства. То есть за границу, соответственно, им также будет запрещен выезд", - пояснил Вениславский.

По его словам, это позволяет органам Госпогранслужбы, СБУ ограничивать въезд на территорию Украины лиц, пребывание которых будет представлять угрозу негативных последствий, для предотвращения которых и будет введен режим ЧС.

При этом ограничение движения транспорта и его осмотр, запрет массовых мероприятий, комендантский час, проверка документов у граждан и осмотр их вещей могут быть введены при необходимости, то есть если потенциальные угрозы будут превращаться в реальные.

Накануне президент Владимир Зеленский на встрече с силовиками и главами фракций Верховной Рады обсудил возможность введения чрезвычайного положения в областях, граничащих с Россией. А сегодня глава СНБО Алексей Данилов заявил, что режим ЧП будет действовать на всей территории Украины.

Также стало известно, что Верховная Рада отложила на вечер голосование по введению ЧП в Украине.
Korrespondent
Ещё по теме:
Зеленский создал группу противостояния Северному потоку-2
В Беларуси застрелили сотрудника КГБ, стрелок также убит
Кулеба о вероятности нового наступления России на Украину
Кремль выдвинул требования США и НАТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кличко рассказал, какие ограничения ЧП будут введены в Киеве
noimageРада утвердила чрезвычайное положение в Украине
noimageУкраинцев предупредили о возможной провокации Беларуси
noimageЗеленский провел встречу с большим бизнесом – ОП
noimageРада перешла на работу в режиме ЧП
Лента новостей