На Донбассе с начала суток 59 обстрелов, у ВСУ потери

На Донбассе с начала суток со стороны сепаратистов зафиксировано 59 обстрелов, из них 54 - с применением тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в среду, 23 февраля.
В частности, сепаратисты обстреляли украинских военных возле: Новотошковского - пять раз - из БМ-21 Град, артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Золотого - из артиллерии калибра 122 мм.
Попасной - два раза - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. Южного - семь раз - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Песков - четыре раза - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БпЛА с применением ВОГ-17.
Светлодарска - четыре раза - из минометов калибра 120 мм, реактивных пехотных огнеметов Шмель.
Богдановки - четырнадцать раз - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120мм 82 мм, БМП-1.
Мариуполя - семь раз - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, БМП-1, крупнокалиберных пулеметов.
Станицы Луганской - из артиллерии калибра 122 мм.
Счастья - три раза - из БМ-21 Град, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Авдеевки - четыре раза - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
Марьинки - пять раз - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
Гранитного - из противотанковых ракетных комплексов.
"В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью. Еще один - боевое травмирование. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага", - сказано в сообщении.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не планирует наступательных операций. Несмотря на то, выбор России - это угрозы, шантаж и военная эскалация, Украина не намерена наступать и стремится к миру, подчеркнул премьер.