На Донбассе с начала суток 59 обстрелов, у ВСУ потери

На Донбассе с начала суток со стороны сепаратистов зафиксировано 59 обстрелов, из них 54 - с применением тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в среду, 23 февраля.

В частности, сепаратисты обстреляли украинских военных возле:

Золотого - из артиллерии калибра 122 мм.

Попасной - два раза - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. Южного - семь раз - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Песков - четыре раза - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БпЛА с применением ВОГ-17.

Светлодарска - четыре раза - из минометов калибра 120 мм, реактивных пехотных огнеметов Шмель.

Богдановки - четырнадцать раз - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120мм 82 мм, БМП-1.

Мариуполя - семь раз - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и ручных гранатометов, БМП-1, крупнокалиберных пулеметов.

Станицы Луганской - из артиллерии калибра 122 мм.

Счастья - три раза - из БМ-21 Град, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Авдеевки - четыре раза - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Марьинки - пять раз - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.