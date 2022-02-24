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Новости
Украина
23 февраля 22, 20:17
Ахметов прилетел в Украину и пообещал инвестиции и поддержку
Ахметов
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Компания SCM продолжить инвестировать миллиарды долларов в украинские предприятия, заверил бизнесмен.
Компания SCM продолжить инвестировать миллиарды долларов в украинские предприятия, заверил бизнесмен. Бизнесмен Ринат Ахметов в среду, 23 февраля, прилетел в Украину, сообщает УП.

"Украину мы любим, в Украину мы верим, и я убежден что из этой ситуации Украина и украинцы выйдут сильнее", - заявил он по прилету.
 
Бизнесмен заверил в неизменности планов компании SCM продолжить инвестировать миллиарды долларов в строительство и модернизацию производственных мощностей и создание рабочих мест в Украине. 
 
"Я не останавливаю инвестиции, а продолжаю инвестировать - и это миллиарды долларов в украинскую экономику, в новые рабочие места и от этого выиграет Украина и каждый украинец. Мы готовы помогать правительству, готовы помогать городам, где расположен наш бизнес. И самое главное – мы помогали, помогаем и будем помогать. Людей в беде мы не оставим – это я могу сказать с уверенностью. И каждый должен заниматься своим делом", - заявил Ахметов.
Korrespondent
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