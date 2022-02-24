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Новости
Украина
23 февраля 22, 20:24
По всей стране очереди из резервистов - ВСУ
резервисты
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В первый же день после указа о призыве резервисты массово идут в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

В первый же день после издания указа о призыве по всей стране сформировались очереди резервистов. Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в среду, 23 февраля.

Залужный поблагодарил резервистов оперативного резерва ВСУ, которые с сегодняшнего дня массово идут в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

"Эти длинные очереди по всей стране формируют поток колоссальной силы, который снесет орду, как только она пересечет наши границы", - сказал Залужный.

Главком ВСУ напомнил, что украинская армия образца 2022 года - это не 2014-го, и бойцы ВСУ закалены в боях, хорошо оснащены, подготовлены и мотивированы. Также ВСУ разработаны и утверждены четкие планы реагирования на изменения в оперативной обстановке, потому ВСУ спокойны и уверены.

Залужный добавил, что необходимо усилить и прикрыть другие направления, помимо Донбасса, и обратился к резервистам: "Ввиду обострения на линии столкновения, а также необходимости обеспечить оборону рубежей государства с востока, севера и юга, каждый человек в рядах сил обороны важен. Я как главнокомандующий ВСУ рассчитываю на вас. Моим приоритетом является сохранение жизни личного состава, и именно я несу ответственность за применение Вооруженных Сил Украины".

Накануне указ о призыве резервистов в особый период подписал президент Владимир Зеленский.

Призыв резервистов начинается уже сегодня.
Korrespondent
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