Новая кибератака: не работают сайты правительства

Правительственные сайты в Украине в среду, 23 февраля, подверглись кибератаке - полностью или частично перестали работать сайты МИД, СБУ, МВД, Минобороны и Верховной Рады.

Новая кибератака началась после 15:00. На данный момент не работает сайт МИД, а также с трудностями работают сайты Минобороны, СБУ и Верховной Рады. С перебоями работает сайт МВД и совсем не работает сайт Кабмина.

Кроме того, спикер Рады Руслан Стефанчук заявил о кибератаке на его семью - в частности, хакеры пытались взломать их банковские карты и аккаунты.

"Последовали активные попытки сломать аккаунты всей моей семьи, заблокировать банковские карты, а также другие кибератаки", - написал Стефанчук в Facebook, добавив, что вход на страницы планировался из города Мытищи, Московской области, Россия.

В связи с этим спикер парламента призвал своих подписчиков придерживаться кибергигиены и не доверять случайным сообщениям.

"Не забывайте произвести смену паролей, двухфакторную идентификацию и другие меры информационной безопасности", - подчеркнул Стефанчук.

Наконец, глава Минцифры Михаил Федоров отреагировал на инцидент.

"Приблизительно с 16.00 началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к вебсайтам ВР (уже работает), КМУ и МИД. Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки. Портал и мобильное приложение Дія успешно преодолевает текущую атаку и продолжает работать стабильно", - пояснил Федоров.

Напомним, за последние два месяца СБУ зафиксировала более 100 кибератак.

Ранее жертвами новой DDoS-атаки на Украину стали ПриватБанк, Ощадбанк, а также сайты Минобороны и Вооруженных сил. Далее хакеры атаковали другие банки, включая Monobank, и портал Дія. После полуночи "легли" более десяти госсайтов, в том числе сайт МВД.