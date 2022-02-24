СБУ оценила необходимость введение режима ЧП

Решение власти временно ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины является необходимым и взвешенным. Об этом говорится в официальном заявлении СБУ в среду, 23 февраля.

"Ситуация, в которой находится наше государство, требует от нас единства, спокойствия и решительности. И готовности в любой момент использовать все возможности для защиты страны. Ради безопасности государства и нашей победы в гибридной войне мы должны, прежде всего, работать на опережение, заранее реагировать на вызовы и продумывать каждый свой шаг вперед, учитывая потенциальное развитие различных сценариев. Решение власти временно ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины является необходимым и взвешенным", – говорится в заявлении.

В спецслужбе подчеркнули, что эскалация на Донбассе сопровождается попытками расшатать общество через панические настроения, кибератаки и активизацию российских агентов влияния и диверсионных групп, однако введение ЧП предоставит дополнительные инструменты для их нейтрализации и противодействия другим проявлениям гибридной войны.

Также в СБУ добавили, что введение чрезвычайного положения не означает, что жизнь граждан усложнится.

"Так же нет оснований для нагнетания ситуации и распространения фейков – речь идет о введении именно чрезвычайного, а не военного положения. Как только в этом не будет необходимости, он будет отменен", – говорится в заявлении.

Накануне президент Владимир Зеленский на встрече с силовиками и главами фракций Верховной Рады обсудил возможность введения чрезвычайного положения в областях, граничащих с Россией. А сегодня глава СНБО Алексей Данилов заявил, что режим ЧП будет действовать на всей территории Украины.

Также стало известно, что Верховная Рада отложила на вечер голосование по введению ЧП в Украине.