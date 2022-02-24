Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.50
USD
29.55
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 февраля 22, 20:33
СБУ оценила необходимость введение режима ЧП
СБУ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Введение ЧП предоставит дополнительные инструменты для противодействия проявлениям гибридной войны, считают в спецслужбе.

Решение власти временно ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины является необходимым и взвешенным. Об этом говорится в официальном заявлении СБУ в среду, 23 февраля.

"Ситуация, в которой находится наше государство, требует от нас единства, спокойствия и решительности. И готовности в любой момент использовать все возможности для защиты страны. Ради безопасности государства и нашей победы в гибридной войне мы должны, прежде всего, работать на опережение, заранее реагировать на вызовы и продумывать каждый свой шаг вперед, учитывая потенциальное развитие различных сценариев. Решение власти временно ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины является необходимым и взвешенным", – говорится в заявлении.

В спецслужбе подчеркнули, что эскалация на Донбассе сопровождается попытками расшатать общество через панические настроения, кибератаки и активизацию российских агентов влияния и диверсионных групп, однако введение ЧП предоставит дополнительные инструменты для их нейтрализации и противодействия другим проявлениям гибридной войны.

Также в СБУ добавили, что введение чрезвычайного положения не означает, что жизнь граждан усложнится.

"Так же нет оснований для нагнетания ситуации и распространения фейков – речь идет о введении именно чрезвычайного, а не военного положения. Как только в этом не будет необходимости, он будет отменен", – говорится в заявлении.

Накануне президент Владимир Зеленский на встрече с силовиками и главами фракций Верховной Рады обсудил возможность введения чрезвычайного положения в областях, граничащих с Россией. А сегодня глава СНБО Алексей Данилов заявил, что режим ЧП будет действовать на всей территории Украины.

Также стало известно, что Верховная Рада отложила на вечер голосование по введению ЧП в Украине.
Korrespondent
Ещё по теме:
В Казахстане с начала протестов погибли 164 человека
Брэнсон обратился к лидерам мирового бизнеса из-за Украины
Путин объявил о признании "независимости" "ЛДНР"
Байден введет новые санкции за признание Россией террористов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кличко рассказал, какие ограничения ЧП будут введены в Киеве
noimageРада утвердила чрезвычайное положение в Украине
noimageУкраинцев предупредили о возможной провокации Беларуси
noimageЗеленский провел встречу с большим бизнесом – ОП
noimageРада перешла на работу в режиме ЧП
Лента новостей