Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.50
USD
29.55
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 февраля 22, 20:40
Дипломаты спешно покидают посольство РФ в Киеве: видео
Посольство РФ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Российские дипломаты с чемоданами спешно покидают посольство РФ в Киеве, в Сети появилось видео.

После решения руководства страны-агрессора эвакуировать персонал российских загранучреждений из Украины в Сети появилось видео, как сотрудники посольства в Киеве спешно покидают здание с чемоданами.

Вчера, 22 февраля, Министерство иностранных дел России заявило, что их дипломатам якобы угрожают "физической расправой" в Украине, поэтому приняло решение об эвакуации.

Сегодня пропагандистский российский сайт ТАСС сообщил, что в Киеве уже началась эвакуация. В Сети появилось видео:

Также Думская сообщает, что сотрудники российского диппредставительства в Одессе покинули здание, прихватив с собой флаг РФ. Вчера одесситы заметили, что на территории генконсульства РФ что-то жгли – предполагали, что документы.

16 февраля в Киеве из посольства РФ повалил дым, но в ГСЧС сказали, что сообщений о пожаре не поступало.

21 февраля главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса. В тот же день Путин созвал заседание Совета безопасности РФ, на котором все его члены поддержали признание.

Путин подписал соответствующие указы. В них, в частности, содержится распоряжение ввести на территорию временно оккупированного Донбасса войска для "осуществления функций по поддержанию мира". Министерство иностранных дел Украины просит Зеленского рассмотреть разрыв дипломатических отношений с РФ.
liga.net
Ещё по теме:
Директор СВР РФ захотел ввести Донецк и Луганск в состав РФ
Вторжение или нет? Мнения США и Британии
Заявление Джо Байдена по ситуации вокруг Украины: видео
Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый период
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кличко рассказал, какие ограничения ЧП будут введены в Киеве
noimageРада утвердила чрезвычайное положение в Украине
noimageУкраинцев предупредили о возможной провокации Беларуси
noimageЗеленский провел встречу с большим бизнесом – ОП
noimageРада перешла на работу в режиме ЧП
Лента новостей