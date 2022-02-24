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Новости
Украина
23 февраля 22, 21:07
Зеленский провел встречу с большим бизнесом – ОП
Сергей Никифиров
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Был разговор о некоем специальном режиме ведения бизнеса "в эту критическую фазу", пояснил Сергей Никифиров.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями большого бизнеса. Она прошла успешно. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, сообщает Интерфакс-Украина в среду, 23 февраля.

"Встреча была результативной, услышали друг друга. И государство высказало поддержку предпринимателям, и предприниматели, в свою очередь, также высказали поддержку государству: готовы подставить свое плечо", – рассказал Никифоров.

По его словам, на встрече стороны "сверили часы", представители власти поделились информацией "что будет делать государство".

"Обменялись мыслями, обменялись мнениями про то, кто какую роль должен выполнять. Был разговор о некоем специальном режиме ведения бизнеса в эту критическую фазу, что касается будущего – такого не было", – заверил пресс-секретарь, не уточнив конкретных деталей.

Никифоров сообщил, что со стороны власти на встрече кроме Зеленского было руководство Офиса президента, а также руководство силового блока. Также встречу посетило большое количество представителей бизнеса.

Накануне сообщалось, что Зеленский объявил введение налоговых каникул в Украине и запуск программы "экономического патриотизма". Она включает снижение налоговой нагрузки на бизнес и уменьшение проверок.
Korrespondent
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