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Новости
Украина
23 февраля 22, 21:17
Украинцев предупредили о возможной провокации Беларуси
Су-24
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Очевидцы сняли, как в Беларуси транспортируют непригодный к полетам бомбардировщик, который могут использовать в качестве реквизита при постановочных видео про "обезвреживание украинского боевого самолета".

В Беларуси могут готовить военную провокацию с использованием якобы украинского бомбардировщика Су-24. Об этом в среду, 23 февраля, сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины.

Там рассказали о распространении видеозаписи транспортировки бомбардировщика Су-24 в приграничном с Украиной Ивановском районе Беларуси. В центре подтвердили, что Украина имеет на вооружении самолеты Су-24.

"По визуальной оценке, транспортированный самолет является полностью непригодным для осуществления полетов, что делает его идеальным "реквизитом" для постановочных видео по обезвреживанию украинского боевого самолета, который нарушил воздушное пространство Беларуси", - предупреждают в ЦПД.

Там также добавили, что подобное провокационное видео может стать началом активной фазы реализации планов Беларуси по оправданию военной агрессии в отношении Украины.

Напомним, накануне сообщалось, что подбитый на Донбассе "украинский" БТР оказался российским.

А за день до этого российские федеральные СМИ сообщали, что в Южном военном округе России якобы были уничтожены пятеро "украинских диверсантов", которые "прорывались с территории Украины" на территорию России. Также сообщалось о якобы ликвидации двух украинских БМП. 
Korrespondent
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