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Новости
Украина
24 февраля 22, 07:21
ПУТИН ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ УКРАИНЕ. ТРЕБУЕТ ОТ ВСУ "СЛОЖИТЬ ОРУЖИЕ"
Путин
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Около 04:00 утра российский президент Владимир Путин выступил на ТВ с экстренным обращением, объявив о военной операции против Украины.
Около 04:00 утра российский президент Владимир Путин выступил на ТВ с экстренным обращением, объявив о военной операции против Украины.

"Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим мною принято решение о проведении специальной военной операции", – заявил он.

Путин заявил, что "мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ".

"Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг", – отметил он.

Объявлено, что в планы РФ "не входит оккупация украинских территорий", а "вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести украинского режима".

По словам Путина, Россия "не допустит появления у Украины ядерного оружия", а "обстоятельства требуют от России решительных действий".

Как выразился президент страны-агрессора, "действия РФ связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от тех, кто взял Украину в заложники".

"Должен обратиться к военным Украины:вы давали присягу народу, а не хунте, призываю немедленно сложить оружие и идти домой", – обратился он к ВСУ.

Путин добавил, что "в случае вмешательства в ситуацию в Украине извне Россия ответит незамедлительно".

Источник: liga.net
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