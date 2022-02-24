Власти Киева рассказали, что делать в условиях ВП

Оперативный штаб Киева принял ряд решений в условиях военного положения. Об этом сообщает КГГА.
Отмечается, что с сегодняшнего дня в столице школы и садики не работают.
Больницы, поликлиники и вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.
Кроме того, балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.
"Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, - оставайтесь дома и будьте готовы последовать до укрытия при включении сирен", - говорится в сообщении.
Напомним, в КГГА обновили интерактивную карту укрытий.
Ранее сообщалось, что Киев обстреливают крылатыми и баллистическими ракетами.
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