В Госпогранслужбе сообщили о трех погибших пограничниках

По состоянию на 10 часов утра известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Так, отмечается, что в Херсонской области в районе населенных пунктов Копани и Иваново военнослужащие ведут бой с противником.

В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.

"Пограничные подразделения действуют согласно ситуации, которая разворачивается на участках ответственности и во взаимодействии со всеми силами обороны", - говорится в сообщении.

Также пограничники добавили, что в Луганской области на рубеже Красная Таловка, Милово, Городище зашли колонны российских танков.

"Враг коварно выставил в колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. В настоящее время на этом рубеже идут боевые действия", - отмечается в заявлении.



