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Новости
Украина
24 февраля 22, 10:27
В Госпогранслужбе сообщили о трех погибших пограничниках
война
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Прикрываясь авто ОБСЕ колонна российских танков зашла в Луганскую область. На Херсонщине и Луганщине пограничники ведут бои.

По состоянию на 10 часов утра известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Так, отмечается, что в Херсонской области в районе населенных пунктов Копани и Иваново военнослужащие ведут бой с противником.

В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.

"Пограничные подразделения действуют согласно ситуации, которая разворачивается на участках ответственности и во взаимодействии со всеми силами обороны", - говорится в сообщении.

Также пограничники добавили, что в Луганской области на рубеже Красная Таловка, Милово, Городище зашли колонны российских танков.

"Враг коварно выставил в колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. В настоящее время на этом рубеже идут боевые действия", - отмечается в заявлении.
Korrespondent
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