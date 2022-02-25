С пограничниками и военными ВСУ на Змеином нет связи – ГПСУ

Российские оккупанты разрушили инфраструктуру на острове Змеиный. По имеющейся информации, он захвачен. Об этом сообщает Госпогранслужба.
После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.
Утрачена связь с пограничниками, находящимися на остове с военными ВСУ.
"По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен", – сообщили в Госпогранслужбе.
В ГПСУ напомнили, что враг сегодня неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников на острове с требованиями сдаться.
"Пограничники и ВСУ мужественно держали оборону", – говорится в сообщении.
Сегодня, в 5 утра, Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.