Первая большая победа! Отбили аэродром в Гостомеле

Россияне, кто выжил, разбежались по лесам. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
"Гостомель! Первая большая победа! Час назад наши десантники на вертолетах, отработали аэродром Гостомель нурсами, после чего высадились и зачистили аэродром от врага", – написал он.
"Российские десантники, кто выжил, разбежались по окрестным лесам и полям", – добавил он.
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Эту информацию подтвердили пресс-служба Верховной Рады и советник главы ОП Алексей Арестович.
"Активными действиями Вооруженных Сил Украины не дали высадить основные силы десанта врага в Гостомеле. Продолжается бой с передовой группой, понесшей потери после огневого поражения", – сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает пресс-служба Минобороны.
Сегодня российские десантники пытались захватить аэродром в Гостомеле.
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