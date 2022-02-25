Уже понятен коварный план захватчиков – ВСУ

На территорию Украины введено более 60 батальонных тактических групп из 90, которые подготовлены к вооруженной агрессии против Украины. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ в четверг, 24 февраля.





Указано, что основные усилия противник сосредотачивается на Слобожанском, Северском, Таврическом направлениях.





"С разрешения еще одного "братского народа" из Республики Беларусь проводятся демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы Украины самолетами Су-25СМ с аэродрома Лунинец", – говорится в сообщении.





Военные пояснили, что уже понятен коварный план российских захватчиков: "Основной целью операции является блокировка Киева, создание сухопутного коридора к полуострову Крым и самопровозглашенной ПМР".





Для этого высажен воздушный тактический десант: до 200 солдат на аэродроме Гостомель.





Еще одна цель захватчиков – нанести урон критически важной гражданской инфраструктуре, по которой регулярно наносятся ракетно-авиационные удары.





На подступах к Херсону ведутся бои. Противник пытается обойти город с востока и продолжить наступление в направлении Николаева. Нанесены два ракетных удара по аэропорту Буялик.





Группировка сил обороны продолжает ведение оборонной операции по отражению вооруженной агрессии.





Механизированные и танковые подразделения ведут оборону на севере по рубежу Победа-Глухов. Колонна русских оккупантов остановлена. 1 ОТБР продолжает бой на окраине Чернигова.





На слободском направлении ведется оборона по рубежу Довжанка, Дворечная, Артемивка, Котузивка, Харьков, Дергачи, Довжик, Мураха, Ахтырка, Сумы.





"Противник имеет очень низкое моральное состояние. Главный пример – оборона Сум и Ахтырки. В Ахтырке малочисленное подразделение обеспечения, вооруженное только стрелковым оружием, зачистило родной город от штурмового батальона россиян", – отметили военные.





Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы. Бои в приграничных областях продолжаются целый день.





Россия обстреляла Украину почти 400 раз.



