Мариуполь остается под контролем ВСУ

Города Мариуполь и Волноваха Донецкой области после ожесточенных боев остаются под контролем Украины. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщает глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко.

Руководитель области приводит данные о последствиях боестолкновений в населенных пунктах региона.

В Волновахе погиб человек, в Центральной больнице находится один раненый ребенок и четверо взрослых. Вражеские наряды попали по улицам Центральной, Юбилейной, Чижевского. В городе отсутствуют электричество и вода, в том числе на железнодорожном вокзале.

В Мариуполе ранены 8 человек, повреждены 5 домов. Снаряд попал в футбольное поле школы №48.

В Авдеевке поврежден дом по улице Нахимова, никто не пострадал. Обстрелы продолжаются.

В Торецке продолжаются незначительные обстрелы по позициям, без жертв, в том числе среди мирного населения.

В Сартанской громаде: в Талаковке снаряды попали в два дома, перебит газопровод, в Лебединском повреждено 7 домов, в Сартане повреждены 2 дома, информация о пострадавших уточняется.

В Марьинской громаде: обстрелян центр села Новомихайловка, информация уточняется, мобильная связь отсутствует почти по всей громаде.

В Очеретинской громаде: до 6 утра продолжались обстрелы в районе Верхнеторецкого и Новоселовки Второй, до часу ночи продолжались обстрелы в районе сел Пески, Первомайске, селения Ласточкино. Пострадавших среди гражданских нет.

Новоселовка Вторая остается без электричества, в остальных населенных пунктах электроснабжение восстановлено.

Также Кириленко обнародовал фото последствий боев в Волновахе.