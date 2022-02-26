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Новости
Украина
26 февраля 22, 13:05
Минобороны откроет горячую линию для родных солдат РФ
пленные
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Родители и жены российских военных смогут узнать, взяты ли в плен их родные и договориться о вывозе тел ликвидированных солдат.

В Министерстве обороны Украины сегодня откроется горячая телефонная линия для родственников российских солдат, которые вторглись на территорию Украины. Об этом утром в субботу, 26 февраля, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, она будет называться - Вернись живым из Украины!.

"На этой горячей линии Вы сможете справится о том живы ли еще Ваши родные, взяты ли в плен, есть ли ранения или решить вопрос о том когда и как Вы сможете забрать тело Вашего погибшего родственника", - написал Геращенко, обращаясь к матерям, отцам, женам, бабушкам и дедушкам российских захватчиков.

Он также пообещал, что для пленных можно будет оставить короткое сообщение и пообещал, что ближе к вечеру будет официальное заявление Минобороны по этому вопросу.

Напомним, сегодня стало известно, что на Херсонщине уничтожена колонна российской техники. А за вчерашний день в Киеве за день убиты 60 диверсантов.
Korrespondent
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