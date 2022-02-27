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Новости
Украина
26 февраля 22, 21:17
Оккупанты используют бомбы, запрещенные Женевской конвенцией
кассетные мины Лепесток
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Российская армия начала сбрасывать на мирный украинский город "бич Афганистана" - кассетные мины Лепесток.

В Харькове зафиксировано использование российскими оккупантами кассетных бомб с минами Лепесток. Использование данного вооружения запрещено Женевской конвенцией. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Сообщения из Харькова… Внимание – Лепесток! Скидывают кассетные бомбы с минами Лепесток. Размером с палец. Наступаешь – отрывает ногу", - написала она в Facebook.

Прокурор подчеркнула, что эти мины запрещены Женевской конвенцией.

"Это бич Афгана и других локальных войн ХХ века", - добавила Венедиктова.

По ее словам, украинские военные держат оборону в Харькове, не сдав ни одной позиции, и "даже немного оттеснили".

"Отбиваемся! Усиливаемся! Весь город стал в оборону! Город в кольце, но мы его не сдадим. От молодняка до стариков с палкой – все валят в тероборону! Толпы. Не успеваем записывать", - рассказала генпрокурор.

Тем временем в Киеве выдали 25 тысяч единиц оружия, около 10 миллионов патронов, РПГ, гранат. Вооружение выдано киевлянам, выявившим желание защищать город от оккупантов. 
Korrespondent
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