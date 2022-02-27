Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
26 февраля 22, 21:21
Зеленский призвал ООН лишить РФ права голоса в Совбезе ООН
Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Глава государства просил также признать действия РФ геноцидом украинского народа

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком ООН Антонио Гутеррешем, в ходе которых призвал организацию признать войну в Украине геноцидом нашего народа. Об этом украинский лидер сообщил в Twitter.

"Лишить страну-агрессора права голоса в Совбезе ООН, квалифицировать действия и заявления РФ как геноцид украинского народа, помочь с доставкой трупов российских солдат. Говорил об этом с Генсеком ООН Антонио Гутеррешем", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в сегодняшнем вечернем обращении Зеленский заявил, что все страны Европы согласились отключить Россию от платежной системы SWIFT. Процедура уже началась.
Korrespondent
Ещё по теме:
Зеленский оценил переговоры Байдена и Путина
Зеленский записал видеообращение в свой день рождения
Зеленский дал оценку встрече Ермака в Париже
Зеленский ответил на приглашение Лаврова
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ВСУ взорвала эшелон с соляркой для российских оккупантов
noimageДостойный отпор агрессору – сводка Генштаба ВСУ
noimageВСУ рассказали украинцам, как задержать врага
noimageУкраинцев просят помочь выявить "спящие группы" оккупанта
noimageПерсонал ЧАЭС находится в заложниках
Лента новостей