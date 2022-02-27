Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
26 февраля 22, 21:23
Персонал ЧАЭС находится в заложниках
Чернобыть
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Основная техника, захватывавшая станцию, двинулась на Киев, Иванков и Дымер. АЭС работает в плановом режиме.

Сотрудники Чернобыльской АЭС, которые в день захвата российскими военными были на смене, до сих пор остаются на работе, домой их не отпускают. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщила представитель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Евгения Кузнецова.

"Их (заложников - ред.) несколько десятков человек, их не выпускают. Ротацию не позволяют. Их кормят, персонал готовит себе сам из тех продуктов, которые есть в столовой. Позволяют им есть и допускают к рабочим местам. Российские военные готовят себе из наших продуктов, но привезли с собой собственного повара", - рассказала она.

По словам Кузнецовой, среди заложников - исполняющий обязанности гендиректора АЭС Валерий Сейда и люди, которые в день захвата были на смене. Им разрешают отдыхать, но сменить их нельзя.

Она уточнила, что основная техника, захватывавшая ЧАЭС, двинулась на Киев, Иванков и Дымер. Сейчас станция работает в плановом режиме.

Ранее сегодня постоянное представительство в Украине международных организаций (Вена) направило письмо в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой проконтролировать действия российских войск на Чернобыльской атомной станции.
Korrespondent
Ещё по теме:
Жилищные субсидии: как рассчитать сумму платежа
После суда над Порошенко судья ушел в отпуск
Наблюдатели СММ ОБСЕ массово ушли в отпуск — Радио Свобода
Власти Киева рассказали, что делать в условиях ВП
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ВСУ взорвала эшелон с соляркой для российских оккупантов
noimageДостойный отпор агрессору – сводка Генштаба ВСУ
noimageВСУ рассказали украинцам, как задержать врага
noimageУкраинцев просят помочь выявить "спящие группы" оккупанта
noimageЗеленский призвал ООН лишить РФ права голоса в Совбезе ООН
Лента новостей