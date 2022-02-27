Персонал ЧАЭС находится в заложниках

Сотрудники Чернобыльской АЭС, которые в день захвата российскими военными были на смене, до сих пор остаются на работе, домой их не отпускают. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщила представитель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Евгения Кузнецова.

"Их (заложников - ред.) несколько десятков человек, их не выпускают. Ротацию не позволяют. Их кормят, персонал готовит себе сам из тех продуктов, которые есть в столовой. Позволяют им есть и допускают к рабочим местам. Российские военные готовят себе из наших продуктов, но привезли с собой собственного повара", - рассказала она.

По словам Кузнецовой, среди заложников - исполняющий обязанности гендиректора АЭС Валерий Сейда и люди, которые в день захвата были на смене. Им разрешают отдыхать, но сменить их нельзя.

Она уточнила, что основная техника, захватывавшая ЧАЭС, двинулась на Киев, Иванков и Дымер. Сейчас станция работает в плановом режиме.

Ранее сегодня постоянное представительство в Украине международных организаций (Вена) направило письмо в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой проконтролировать действия российских войск на Чернобыльской атомной станции.