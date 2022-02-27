Украинцев просят помочь выявить "спящие группы" оккупанта

Это могут быть "спящие группы", сообщает Telegram-канал Верховной Рады.

"На территорию Украины в каждый населенный пункт въехали "спящие группы". Указанные лица снимали квартиры, проживали там и ждали времени "Ч", – говорится в сообщении.

В основном квартиры снимали пользуясь услугами риэлторов.

"В населенных пунктах у риэлторов есть свои рабочие чаты. Просьба к риэлторам и всем гражданам, если у вас есть информация о лицах мужского пола, похожих на россиян, которые группами по 2-3 человека снимали жилье в период с декабря 2021 по настоящее время, звонить по номеру 0679839403 или на 102", – сказано в сообщении.

Указанные лица сейчас используются в качестве корректировщиков огня и диверсионных групп и могут быть вооружены.