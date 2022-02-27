Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
26 февраля 22, 21:33
Украинцев просят помочь выявить "спящие группы" оккупанта
диверсант
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинцев просят сообщить о россиянах, которые группами по 2-3 человека снимали жилье в период с декабря 2021 года по настоящее время

Это могут быть "спящие группы", сообщает Telegram-канал Верховной Рады.

"На территорию Украины в каждый населенный пункт въехали "спящие группы". Указанные лица снимали квартиры, проживали там и ждали времени "Ч", – говорится в сообщении.

В основном квартиры снимали пользуясь услугами риэлторов.

"В населенных пунктах у риэлторов есть свои рабочие чаты. Просьба к риэлторам и всем гражданам, если у вас есть информация о лицах мужского пола, похожих на россиян, которые группами по 2-3 человека снимали жилье в период с декабря 2021 по настоящее время, звонить по номеру 0679839403 или на 102", – сказано в сообщении.

Указанные лица сейчас используются в качестве корректировщиков огня и диверсионных групп и могут быть вооружены.
liga.net
Ещё по теме:
Сутки в ООС: 13 обстрелов, ранен военный
Сутки в ООС: 80 обстрелов, ранен военный
Сутки в ООС: один военный погиб, шестеро ранены
Рада утвердила чрезвычайное положение в Украине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ВСУ взорвала эшелон с соляркой для российских оккупантов
noimageДостойный отпор агрессору – сводка Генштаба ВСУ
noimageВСУ рассказали украинцам, как задержать врага
noimageПерсонал ЧАЭС находится в заложниках
noimageЗеленский призвал ООН лишить РФ права голоса в Совбезе ООН
Лента новостей