Достойный отпор агрессору – сводка Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины дают достойный отпор агрессору во всех операционных районах. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке ситуации на 20:00 26 февраля.
В Генштабе подчеркивают, что боевой дух украинских военных высок, а войска противника деморализованы.
У оккупантов заканчиваются запасы топлива и пищи.
Враг несет значительные потери:
- ориентировочные потери личного состава – более 3000 человек;
- танков – около 100;
- бронетранспортеров – до 5400;
- пушек – 15;
- ЗРК "Бук" – 1;
- самолетов – 16;
- вертолетов – 18.
Российские оккупанты массово бросают технику и пытаются спастись бегством.
На Полесском направлении наступление врага остановлено на рубеже Городянка, Буча, Вышгорода. Подразделения противника частично утратили боеспособность.
В Северской области оккупанты завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокировки Киева. Подразделения ВСУ сдерживают захватчиков.
В Черниговской области украинские артиллеристы взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом.
Противник продолжает попытки захвата населенных пунктов в Слобожанском операционном районе, продвигаясь из Белгорода в Старобельск.
В Волынском операционном районе враг производит демонстрационные действия.
Благодаря решительному отпору Объединенных сил цель России выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигнута.
На Южном направлении противнику удалось выйти на рубежи Скадовска и Голой Пристани.
Силы обороны государства вместе с Силами теробороны ведут упорные бои, чтобы не допустить закрепления по левому берегу реки Днепр.
Добровольцев теробороны Херсонской и Николаевской областей призывают сопротивляться агрессору.
В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных сил ВСУ уничтожен российский истребитель Су-30 СМ.
Российские спецназовцы и диверсанты, вопреки Женевским конвенциям и правилам ведения войны, используют объекты гражданской инфраструктуры для прикрытия своих действий.
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