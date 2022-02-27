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Украина
26 февраля 22, 23:14
ВСУ взорвала эшелон с соляркой для российских оккупантов
танк
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Утром на станцию Низковка из РФ пришел эшелон с соляркой для российских войск, наступающих с направления Чернигов – Сумы.

Украинская армия уничтожила вражеский эшелон с соляркой, предназначенной для российских оккупантов. Об этом сообщил в Телеграм советник главы МВД Антон Геращенко.

Сегодня утром на станцию Низковка, Корюковского района из РФ пришел эшелон с соляркой для российских войск, наступающих с направления Чернигов – Сумы. 

Местные жители передали эту информацию через социальные сети в ВСУ. На скриншоте сообщения видно, что речь идет о 56 цистернах горючего.

"По станции отработали наши артиллеристы и взорвали эшелон с более чем 3000 топлива для армии оккупантов", – написал Геращенко.

Он добавил, что по словам очевидцев, на месте станции – море огня.

По словам Геращенко, поскольку пути в России разобраны и быстро их не восстановят, ВСУ фактически остановили продвижение противника к Киеву с востока. 

"Осталось уничтожить Гостомельскую группировку противника и агрессор будет отброшен от столицы", – написал советник главы МВД.

Ранее сегодня Укрзализныця прекратила отношения и взаимодействие с Российскими железными дорогами. Железнодорожные переходы между странами разрушены.
liga.net
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