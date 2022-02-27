В Харьков заехала техника врага. И часть уже горит. Идут бои

В Харьков заехала техника оккупантов. Идут уличные бои. Информацию подтвердили в областном Департаменте гражданской защиты. Также советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Совершился прорыв легкой техники российского врага в город Харьков. В том числе и центральную часть города", – пишет Геращенко.

Техника оккупантов попала в город с раена Алексеевки.

Уже есть информация о первых потерях оккупантов в этом бою.

Геращенко пишет, что идут бои на Алексеевке в Центре и в районе Гидропарка. Также технику заметили на Саперной.

ВСУ можна помочь коктейлями Молотова.