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Украина
27 февраля 22, 08:55
В Харьков заехала техника врага. И часть уже горит. Идут бои
Харьков
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В центральной части города идут бои.

В Харьков заехала техника оккупантов. Идут уличные бои. Информацию подтвердили в областном Департаменте гражданской защиты. Также советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Совершился прорыв легкой техники российского врага в город Харьков. В том числе и центральную часть города", – пишет Геращенко.

Техника оккупантов попала в город с раена Алексеевки.

Уже есть информация о первых потерях оккупантов в этом бою.

Геращенко пишет, что идут бои на Алексеевке в Центре и в районе Гидропарка. Также технику заметили на Саперной.

ВСУ можна помочь коктейлями Молотова.
liga.net
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