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Украина
27 февраля 22, 09:03
В Киеве диверсанты РФ расстреляли семью с детьми
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Родители и одна девочка погибли, еще двое детей находятся в медицинских учереждениях.

В Киеве российская диверсионно-разведывательная группа расстреляла семью с тремя детьми - родители и один ребенок погибли. Об этом накануне вечером сообщил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко на своей странице в Facebook.


"Ее звали Полина. Она училась в 4-м классе школы №24 Киева. Сегодня утром (26 февраля - ред.) на Телиги ее и родителей расстреляла российская ДРГ", - говорится в его сообщении.

Еще одна девочка находится в реанимации КГКБ № 17, а мальчик - в Охматдете. Их возраст и состояние не уточняется.

Вчера вечером сообщалось, что в Киеве с начала российского вторжения погибли 20 человек, среди них шесть мирных жителей, в том числе, один ребенок, 14 военных и бойцов терробоны. Вероятно, эта семья не была включена в статистику.
Korrespondent
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