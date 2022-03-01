Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
28 февраля 22, 22:48
Враг ракетным ударом разрушил три дома на Киевщине
Авиаудар
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Авиаудар был нанесен вечером, 28 февраля, после окончания переговоров украинской и российской делегаций в Беларуси.

В результате российского авиаудара на Бровары ракета попала в общежитие и две жилые пятиэтажки. Дома в Василькове, Белой Церкви и Калиновке разрушены, сообщают экстренные службы.

"Около 19:10 в результате ракетного удара по г. Васильков, г. Белая Церковь и с. Калиновка произошло разрушение 5-этажного общежития и 2 пятиэтажных жилых домов. Для оказания помощи в общежитие в г. Белая Церковь следует 3 единицы техники ГСЧС, в г. Васильков и с. Калиновка подразделения не задействованы в связи с обстрелами", - говорится в сообщении МВД.


По данным ГСЧС, в результате ракетного удара в г. Белая Церковь разрушено трехэтажное общежитие без дальнейшего горения. Спасатели деблокировали два человека.

В Васильковском общежитии пожар также ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, после окончания переговоров Украины с Россией о завершении боевых действий по окраинам Киева нанесен удар баллистическими ракетами.

"Киев. Правый берег, Левый берег. Россияне запускают баллистические ракеты после переговоров на Припяти. По нашей информации, Украина поставила русским жесткие условия, в которые входит полный вывод войск со всей территории Украины. Перед следующими переговорами Россия хочет повысить ставки - взять в кольцо Киев и Мариуполь. Это будет последняя попытка русни, к которой готова наша армия. Впереди решающий бой", - написал советник главы МВД Антон Геращенко в телеграм и опубликовал видео взрыва.

В соцсетях появилась информация, что удар был нанесен удар по военному центру радиолокационной связи в Броварах.
Korrespondent
Ещё по теме:
В Василькове взорвался киоск с курами-гриль
Кандидата в мэры Василькова хотят снять с предвыборной гонки
В Василькове появились первые "карусельщики"
В Василькове на выборах мэра побеждает кандидат ПР
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине начал работу центр по поиску пленных
noimageЗахватчики обстреляли Харьков из Градов: погибли 9 человек
Лента новостей