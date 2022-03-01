Враг ракетным ударом разрушил три дома на Киевщине

В результате российского авиаудара на Бровары ракета попала в общежитие и две жилые пятиэтажки. Дома в Василькове, Белой Церкви и Калиновке разрушены, сообщают экстренные службы.
"Около 19:10 в результате ракетного удара по г. Васильков, г. Белая Церковь и с. Калиновка произошло разрушение 5-этажного общежития и 2 пятиэтажных жилых домов. Для оказания помощи в общежитие в г. Белая Церковь следует 3 единицы техники ГСЧС, в г. Васильков и с. Калиновка подразделения не задействованы в связи с обстрелами", - говорится в сообщении МВД.
По данным ГСЧС, в результате ракетного удара в г. Белая Церковь разрушено трехэтажное общежитие без дальнейшего горения. Спасатели деблокировали два человека.
В Васильковском общежитии пожар также ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, после окончания переговоров Украины с Россией о завершении боевых действий по окраинам Киева нанесен удар баллистическими ракетами.
"Киев. Правый берег, Левый берег. Россияне запускают баллистические ракеты после переговоров на Припяти. По нашей информации, Украина поставила русским жесткие условия, в которые входит полный вывод войск со всей территории Украины. Перед следующими переговорами Россия хочет повысить ставки - взять в кольцо Киев и Мариуполь. Это будет последняя попытка русни, к которой готова наша армия. Впереди решающий бой", - написал советник главы МВД Антон Геращенко в телеграм и опубликовал видео взрыва.
В соцсетях появилась информация, что удар был нанесен удар по военному центру радиолокационной связи в Броварах.