Враг ракетным ударом разрушил три дома на Киевщине

В результате российского авиаудара на Бровары ракета попала в общежитие и две жилые пятиэтажки. Дома в Василькове, Белой Церкви и Калиновке разрушены, сообщают экстренные службы.

"Около 19:10 в результате ракетного удара по г. Васильков, г. Белая Церковь и с. Калиновка произошло разрушение 5-этажного общежития и 2 пятиэтажных жилых домов. Для оказания помощи в общежитие в г. Белая Церковь следует 3 единицы техники ГСЧС, в г. Васильков и с. Калиновка подразделения не задействованы в связи с обстрелами", - говорится в сообщении МВД.



