Захватчики обстреляли Харьков из Градов: погибли 9 человек

В Харькове в результате сегодняшнего обстрела российскими войсками погибли девять человек, 37 получили ранения. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Только за сегодняшний день 37 раненых, из которых 3 ребенка. Вышли люди, 4 человека, вышли из бомбоубежища набрать воды и погибли. Семья - двое взрослых и трое детей - заживо сгорели в машине", - сказал Терехов в видеообращении.





"Мы держимся. Харьков стоит и будет стоять. У нас идут боевые действия, стреляют из "градов" по жилым массивам. Только что в Индустриальном районе по шестиэтажному был залп. До этого у нас был колоссальный залп из "градов" по жилищному району в центральной части города. Есть погибшие и раненые. Часть гражданских людей и военных в больницах на операции", - рассказал мэр города в комментарии РБК-Украина. Он добавил, что украинские военные героически сражаются, обороняя Харьков, а также подчеркнул, что Украина борется за всю Европу и за весь мир. "Вчера они прорвались, наши войска их из города вытеснили. Сейчас они скапливаются, большие колонны опять пытаются прорваться в город. В городе работает диверсионная группа, которая уничтожается нашими украинскими войсками. Поэтому идет настоящая война", - рассказал Терехов. Жители города в основном находятся в укрытиях, так как день был сравнительно мирным. Но когда люди вышли из укрытий, чтобы набрать воды, их цинично убили. "До последнего взрыва в Индустриальном районе, на улице Большая Кольцевая, 130 у нас было раненых 15 военных и 16 человек мирного населения. Теперь умерла одна женщина в больнице, еще четыре человека вышли за водой - они были убиты. Целая семья была заживо сожжена - двое детей и двое взрослых. Пока такая ситуация", - добавил Терехов.







