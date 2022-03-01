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Новости
Украина
28 февраля 22, 23:32
В Украине начал работу центр по поиску пленных
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Объединенный центр работает как для украинцев, так и для россиян, сообщили в Службе безопасности Украины.
Объединенный центр работает как для украинцев, так и для россиян, сообщили в Службе безопасности Украины.

В Украине начал работу Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, сообщает Служба безопасности Украины.

"Сейчас уточняются списки пропавших, чтобы найти и вернуть домой каждого украинца, попавшего в плен или пропавшего без вести. Кроме того, Объединенный центр работает также для российских захватчиков", -говорится в сообщении.

СБУ также обратилась к матерям российских военнослужащих.

"Русские матери, если вы хотите вернуть своих сыновей, обращайтесь. Ибо ваше государство не собирается их забирать. Только вы можете позаботиться о своих детях!", - указали авторы сообщения.

Для обращений граждан круглосуточно работают телефоны:

+38 067 650 83 32

+38 098 087 36 01

А также  электронный ящик: united.centre.ssu@gmail.com

Напомним, в сети в последнее время появилась масса роликов с плененными российскими военнослужащими.

В свою очередь, командование ВМС ВСУ сообщило о плененных на острове Змеиный в Черном море украинских военных.

Как сообщалось 24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину под предлогом "оказания помощи на Донбассе", атаковав Украину сразу по четырем направлениям и предварительно нанеся ракетные удары по ряду городов Украины, в том числе по Киеву. Вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление.
Korrespondent
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