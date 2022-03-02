В Генштабе озвучили потери войск РФ в Украине

С 24 февраля по 2 марта суммарные ориентировочные потери личного состава российских войск в Украине составили 5840 человек. Об этом говорится в сообщении Генштаба Украины.
Уничтожено:30 самолетов 31 вертолет 211 танков 862 боевых бронированных машины 85 артиллерийских систем 9 средств ПВО 40 реактивных систем залпового огня 60 цистерн с горюче-смазочными материалами 3 БПЛА оперативно-тактического уровня 2 легких скоростных катера 355 единиц автомобильной техники
Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.
Ранее сообщалось, что армия РФ продолжает предпринимать попытки наступления на Киев с Подольского и Сиверского направлений. Продолжается передвижение российской армии в направлении Херсона и Николаева, предпринимаются действия по блокировке Мариуполя.