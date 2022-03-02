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Новости
Украина
2 марта 22, 11:26
В Генштабе озвучили потери войск РФ в Украине
война
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Вооруженные силы Украины уничтожили более 200 российских танков, 30 самолетов, 31 вертолет и девять средств ПВО.

С 24 февраля по 2 марта суммарные ориентировочные потери личного состава российских войск в Украине составили 5840 человек. Об этом говорится в сообщении Генштаба Украины.

Уничтожено:

30 самолетов 31 вертолет 211 танков 862 боевых бронированных машины 85 артиллерийских систем 9 средств ПВО 40 реактивных систем залпового огня 60 цистерн с горюче-смазочными материалами 3 БПЛА оперативно-тактического уровня 2 легких скоростных катера 355 единиц автомобильной техники

Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

Ранее сообщалось, что армия РФ продолжает предпринимать попытки наступления на Киев с Подольского и Сиверского направлений. Продолжается передвижение российской армии в направлении Херсона и Николаева, предпринимаются действия по блокировке Мариуполя.
Korrespondent
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