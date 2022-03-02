В Генштабе озвучили потери войск РФ в Украине

С 24 февраля по 2 марта суммарные ориентировочные потери личного состава российских войск в Украине составили 5840 человек. Об этом говорится в сообщении Генштаба Украины.

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Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

Ранее сообщалось, что армия РФ продолжает предпринимать попытки наступления на Киев с Подольского и Сиверского направлений. Продолжается передвижение российской армии в направлении Херсона и Николаева, предпринимаются действия по блокировке Мариуполя.