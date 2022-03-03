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2 марта 22, 22:17
В Киеве 3 марта будут открыты Северный и Дарницкий мосты
Северный мост
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В Киеве с утра 3 марта будут открыты Северный и Дарницкий мосты, Южный закрыт – Кличко

Завтра, 3 марта, по завершении комендантского часа в Киеве будут открыты Северный и Дарницкий мосты, Южный мост останется закрытым. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Завтра после окончания комендантского часа с 07:00 для сообщения между левым и правым берегами для частного и общественного транспорта будут открыты Северный и Дарницкий мосты. Через Южный мост проезда не будет", – сообщил Кличко.

Мэр призвал горожан без крайней необходимости не пользоваться частным транспортом.

Кличко напомнил, что комендантский час в столице действует с 20:00 до 07:00.
liga.net
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