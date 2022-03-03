Резников: Россия начала признавать потери

Россия не выдержала и принялась признавать потери. Это произошло благодаря героизму украинских защитников и защитниц. А также благодаря бойцам информационного фронта, прорвавшим информационную блокаду, заявил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, пришла пора усилить давление на врага, потерявшего инициативу, и перейти к тотальному сопротивлению.

"Наша армия успешно встречает лобовые атаки российских кафиров. Наши специальные подразделения - ССО, спецназ СБУ и Главное управление разведки - эффективно уничтожают российские войска на марше", - сказал Резников.

Чиновник обратился к гражданам, которые находятся на временно занятых врагом территориях, с просьбой помочь прогнать захватчиков.

"Надо лишить русские войска тыловой поддержки. Не трогайте танки. Только если очень хочется. Уничтожайте тыловые колонны. Они следуют за колоннами с бронетехникой. Если враг останется без топлива, боекомплекта, еды, инженерной и ремонтной поддержки, он станет беспомощным", - добавил министр.

Кроме того, Резников обратился к охотникам, егерям и лесникам, которые "знают каждую тропу в лесу".

"Надо, чтобы у оккупанта была только одна мотивация - как можно быстрее бежать из нашей страны", - резюмировал министр обороны.





Напомним, ранее сегодня советник главы ОП Алексей Арестович обратился к мужчинам, проживающим на временно захваченных оккупантом территориях, тотально противостоять агрессору.

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