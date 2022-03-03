Зеленский провел телефонный разговор с Токаевым

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры. Об этом сообщает Зеленский в Twitter в среду, 2 марта.

"Только что завершился разговор с Токаевым. Обсудили сложную ситуацию в регионе. Договорились сотрудничать по гуманитарным вопросам. Держим дальнейшую связь", - сказано в сообщении.

Перед этим Токаев созванивался с Путиным - просил его о "компромиссе" с Украиной.

Кроме того, после разговора с Зеленским премьер-министр Израиля Нафтали Беннет созвонился с Путиным - Путин снова называл войну России против Украины "демилитаризацей" и "денацификацей".

Напомним, что ранее Зеленский и Байден обсудили санкции против РФ. Лидеры обсудили антироссийские санкции и оборонную помощь Украине, чтобы остановить агрессора как можно быстрее.