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Новости
Украина
2 марта 22, 22:23
Зеленский провел телефонный разговор с Токаевым
Зеленский,Токаев
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Собеседники обсудили сложную ситуацию из-за войны и договорились сотрудничать по гуманитарным вопросам.
Собеседники обсудили сложную ситуацию из-за войны и договорились сотрудничать по гуманитарным вопросам.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры. Об этом сообщает Зеленский в Twitter в среду, 2 марта.

"Только что завершился разговор с Токаевым. Обсудили сложную ситуацию в регионе. Договорились сотрудничать по гуманитарным вопросам. Держим дальнейшую связь", - сказано в сообщении.

Перед этим Токаев созванивался с Путиным - просил его о "компромиссе" с Украиной.

Кроме того, после разговора с Зеленским премьер-министр Израиля Нафтали Беннет созвонился с Путиным - Путин снова называл войну России против Украины "демилитаризацей" и "денацификацей".

Напомним, что ранее Зеленский и Байден обсудили санкции против РФ. Лидеры обсудили антироссийские санкции и оборонную помощь Украине, чтобы остановить агрессора как можно быстрее.
Korrespondent
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