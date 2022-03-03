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2 марта 22, 22:29
Оккупанты нанесли авиаудар по Южному жд-вокзалу Киева
Укрзализныця
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Российские оккупанты нанесли авиаудар по Южному жд-вокзалу Киева, где проходит эвакуация женщин и детей

Сегодня, 2 февраля, около 20:45, российские оккупанты нанесли авиаудар по Южному железнодорожному вокзалу Киева. Об этом сообщает Укрзализныця.

"Российские террористы нанесли авиационный удар по Южному железнодорожному вокзалу в Киеве, где происходит эвакуация тысяч украинских женщин и детей", – говорится в сообщении.

Снаряд ударил вблизи гостиницы Ibis, здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения.

Информация о пострадавших уточняется. Движение поездов продолжается.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, взрывом повредило теплотрассу, это может привести к проблемам с отоплением.

Недалеко от Южного вокзала находится здание Минобороны.
liga.net
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