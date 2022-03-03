Оккупанты нанесли авиаудар по Южному жд-вокзалу Киева

Сегодня, 2 февраля, около 20:45, российские оккупанты нанесли авиаудар по Южному железнодорожному вокзалу Киева. Об этом сообщает Укрзализныця.

"Российские террористы нанесли авиационный удар по Южному железнодорожному вокзалу в Киеве, где происходит эвакуация тысяч украинских женщин и детей", – говорится в сообщении.

Снаряд ударил вблизи гостиницы Ibis, здание вокзала устояло и получило незначительные повреждения.

Информация о пострадавших уточняется. Движение поездов продолжается.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, взрывом повредило теплотрассу, это может привести к проблемам с отоплением.

Недалеко от Южного вокзала находится здание Минобороны.